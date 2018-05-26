بعد ثماني سنوات من الخدمة.. صدور قرار تسريح أقدم دورة في الجيش السوري
الدورة 102 هي أقدم الدورات في الجيش التي احُتفظ بعناصرها دون تسريح
أفادت روسيا اليوم بصدور قرار تسريح الدورة 102 الأقدم في الجيش السوري بعد 8 سنوات من الخدمة العسكرية.
وألصقت دائرة الإعلام الحربي صورة عن القرار الصادر وأسماء الذين شملهم القرار، ويعتبر القرار نافذا ابتداء من مطلع الشهر القادم.
والدورة 102 هي أقدم الدورات في الجيش التي احُتفظ بعناصرها دون تسريح، والذين كان سحبهم للخدمة الإلزامية قد تم في بداية مايو عام 2010، وكان من المفترض أن يجري تسريحهم من الخدمة مطلع عام 2012، إلا أن إدارة الجيش أبقتهم في الخدمة بسبب نشوب الحرب.
وبحسب قناة العالم، سبق لقيادة الجيش السوري أن أصدرت العام الماضي 2017 قرارا بتسريح المجندين في دورة 243.
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