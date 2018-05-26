المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

بعد ثماني سنوات من الخدمة.. صدور قرار تسريح أقدم دورة في الجيش السوري

بعد ثماني سنوات من الخدمة.. صدور قرار تسريح أقدم دورة في الجيش السوري
2.5 5

اضف تعليق جديد

avatar
 