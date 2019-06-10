بعد جدال ومشادات على تويتر: محامي سعودي يتوعد امير بجره الى المحاكم

اندلعت على صفحات تويتر مشادة حامية الوطيس بين الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، والمحامي عبد الرحمن اللاحم وقد احتدم الجدل على قضية الولاية على المرأة ومرور عام على السماح للمرأة السعودية قيادة السيارة

واستفز اللاحم الامير السعودي عندما وجه دعاءا بسقوط الولاية على المرأة وبالتالي "ستسقط معها الأوهام التي روج لها الغلاة” فرد الأمير “سطام” عليه بالقول : “أولًا من يقرر هذه القرارات هم ولاة الأمر بما يتناسب مع المرحلة والوضع الداخلي”.

وقال الامير السعودي مستنكرا الاتهام المبطن للقيادة في البلاد"ربط كل شيء بالغلو والصحوة هذا قمه الجهل وخاصة أن من ينادي بذلك كأنه يتهم ولاة الأمر السابقين والأن بالغلو أو الضعف”.

أولا من يقرر هذه القرارات هم ولاة الأمر بما يتناسب مع المرحلة والوضع الداخلي

ثانيا ربط كل شيء بالغلو والصحوة هذا قمه الجهل وخاصة أن من ينادي بذلك كأنه يتهم ولاة الأمر السابقين والأن بالغلو أو الضعف

ثالثا أكثر من روج لتلك الأمور هم عملاء السفارات ومتطرفي النسويات والمحامين السفهاء https://t.co/25R4Szjxjp — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ٩ يونيو ٢٠١٩

وزاد الامير السعودي بالهجوم على المحامين ووصفهم بالسفهاء وقال "من روج لتلك الأمور هم عملاء السفارات ومتطرفي النسويات والمحامين السفهاء”.

لكن المحامي اللاحم الذي استنفر على "تسفييه" من طرف الامير وطالبه بـ "أسماء (المحامين السفهاء) عشان يعلمونك بالقانون وأمام منصّة العدالة ماهي عقوبة السب والشتم”.

وأردف “اللاحم”: “منصّة العدالة التي لاتفرق بين أحد، كلهم أمامها سواسية كأسنان المشط، افعلها إن كنت تملك الشجاعة وسترى مايفعل المحامون السفهاء”.