العاهل الأردني

كشفت وكالة "رويترز" عن لقاء جمع مسؤولين أمريكيين بارزين بالعاهل الأردني أمس الاثنين، في واشنطن، لبحث "فرص السلام في الشرق الأوسط"، في حين يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات بإعلان تفاصيل صفقة القرن كاملة بوقت قريب.

جاء ذلك وفق ما نقلته الوكالة عن مصدر أمريكي وصفته بـ"المطلع"، مؤكدا أن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، اجتمعوا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمدة 45 دقيقة، في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.

ويأتي الاجتماع بعد عودة كوشنر وغرينبلات مؤخرا من جولة في دول الخليج العربية، سعيا خلالها لحشد دعم الزعماء العرب، بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح ما تسميها واشنطن "خطة سلام في الشرق الأوسط"، من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهور المقبلة.

وعلى الرغم من أن الجولة لم تشمل الأردن، إلا أنه تم اللقاء بالعاهل الأردني في سفارة بلاده في واشنطن، بلقاء بعيد عن الأضواء والرسميات، من شأنه أن يثير جدلا كبيرا في الداخل الأردني.

وسبق أن قال غرينبلات في اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، في مقر الأمم المتحدة، إن "صفقة القرن" ستعلن مفصّلة بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وتأخر إعلان خطة ترامب للسلام مرات عدة، لا سيما منذ أن ثار غضب الفلسطينيين عندما أعلن ترامب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض أن الخطة لن تنشر إلا بعد فترة من إجراء إسرائيل الانتخابات العامة يوم 9 نيسان/ أبريل، التي ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفق التفاصيل التي نشرتها الوكالة نقلا عن مصدرها المطلع، فإن العاهل الأردني اجتمع مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين. وقال مكتب بنس إنهما بحثا المعركة ضد تنظيم الدولة، وقرار ترامب إبقاء قوة صغيرة في سوريا.

والتقى الملك عبد الله أيضا بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الأردنية في بيان، أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأمريكي في هذا الصدد.

رويترز