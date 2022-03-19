بعد دخول حلفاء الروس إلى ماريوبول.. القوات الأوكرانية تفقد الوصول إلى بحر آزوف

أحكمت القوات الروسية قبضتها على ميناء مدينة ماريوبول الأوكراني على بحر آزوف، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها فقدت الوصول إلى البحر مؤقتا، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حلفاءها الانفصاليين، تمكنوا من دخول وسط المدينة أمس الجمعة.

قتال وسط ماريوبول

وقال المتحدث باسم "الدفاع الروسية" إيغور كوناشينكوف، أمس إن "وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، بدعم من القوات الروسية، أحكمت حصارها وتقاتل القوميين في وسط المدينة"، وفق تعبيره.

في حين اتهمت كييف الروس بتدمير 90% من المدينة ومحاصرة السكان العالقين فيها كرهائن، وهو ما نفته موسكو جملة وتفصيلا بوقت لاحق.

هدف استراتيجي للروس

يذكر أن ماريوبول الواقعة جنوب شرقي البلاد شكلت منذ انطلاق العملية العسكرية هدفا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، باعتبار أن السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.

فهي تقع على الطريق بين القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014 في الغرب، ومنطقة دونيتسك في الشرق التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون للروس.

وكانت تلك المدينة حازت على اهتمام دولي وإعلامي خاص في النزاع الأوكراني الروسي، لاسيما بعد أن اتهمت كييف الروس بحصارها وقطع الإمدادات عن المدنيين العالقين فيها.

يشار إلى أن تلك التطورات الميدانية تأتي مع دخول العملية العسكرية أسبوعها الرابع، فيما لا يبدو أن أيا من الطرفين مستعد للتراجع أو تقديم تنازلات تفضي إلى حل سياسي ينهي الصراع، على الرغم من استمرار المحادثات بين الطرفين، بجولتها الرابعة.