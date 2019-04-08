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بعد دفاعه عن المتظاهرين.. مقتل جندي سوداني برصاص الأمن

بعد دفاعه عن المتظاهرين.. مقتل جندي سوداني برصاص الأمن
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