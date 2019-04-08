بعد دفاعه عن المتظاهرين.. مقتل جندي سوداني برصاص الأمن
أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة اليوم الاثنين، أن جنديا توفي متأثرا بجراح أُصيب بها أثناء محاولته الدفاع عن المعتصمين بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.
كذلك ذكرت اللجنة المعارضة، في بيان أن مواطنا "استشهد متأثرا بجراحه نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب من قبل المليشيات الأمنية بضاحية يثرب".
ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم أن جنودا سودانيين منعوا قوات الأمن السودانية من محاولة فض اعتصام المحتجين اليوم الاثنين أمام مقر وزارة الدفاع.
كذلك قالت مصادر لـ RT أن قوات الجيش سمحت بدخول المعتصمين إلى مباني القوات البرية لحمايتهم من قوات جهاز الأمن والمخابرات بعد أن حاولت الأخيرة تفريق المعتصمين لمرتين متتاليتين صباح اليوم.
كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا يحاولون منع رجال الشرطة من إطلاق النار وفك اعتصام المتظاهرين.
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