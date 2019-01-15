بعد رهف القنون.. نجود المنديل تستغيث وتطلب اللجوء

​النائب العام السعودي سارع إلى إعلان البدء بالتحقيق في القضية:

فيما لا يزال السعوديون منشغلون بمتابعة تطورات قضية المواطنة رهف التي لجأت إلى كندا بعد قصة تصدرت وسائل الإعلام العالمية، خرج صوت جديد من المملكة يستنجد من العنف الأسري.

نجود المنديل اسم برز الثلاثاء في الأخبار لارتباطه بتسجيل صوتي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لفتاة تستنجد الحكومة السعودية من عنف يمارسه والدها بحقها.

وقالت نجود إنها تملك دلائل تدعم حججها، مفضلة السكن في دار للرعاية على البقاء مع أبيها:

أنا المعنفه_نجود_المنديل

اتمنى انكم تحسون بمعاناتي وتحطون انفسكم مكاني،،

ابي يوصل المقطع للمسؤولين،،#المعنفه pic.twitter.com/kFGAB8vHC1 — نجود المنديل (@Njoudalmandeel) ١٤ يناير ٢٠١٩

النائب العام السعودي سارع إلى إعلان البدء بالتحقيق في القضية: