بعد زيارة السيسي.. رئيس جيبوتي: علاقتنا مع إثيوبيا تاريخية

صرح رئيس دولة جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، بأن علاقة بلاده بإثيوبيا علاقة تاريخية وقوية وغير متأثرة بتأثيرات خارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيبوية عن جيله تصريحاته خلال لقائه بوفد حكومي إثيوبي برئاسة وزير المال أحمد شيدي، ويضم الوفد رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تيميسجين تيرونه.

وأشار الرئيس الجيبوتي إلى أن العلاقة مع إثيوبيا أقوى من أي وقت مضى وأشاد بجهود الحكومة الإثيوبية لحل مشاكلها الداخلية، مؤكدا أن الأزمة في أحد البلدين تؤثر على الآخر.

وعلى هامش اللقاء، أجرى الجنرال برهانو جولا مباحثات مع نظيره الجيبوتي الجنرال زكاريا حول سبل تعزيز التعاون بين قوات الدفاع في البلدين، حيث دعا المسؤولان العسكريان إلى إنشاء منصات وآليات أكثر ملاءمة لتبادل المعلومات والخبرات بالإضافة إلى متابعة التدريب المشترك.

وذكرت الوكالة الإثيوبية أن البلدين اتفقا على زيادة التعاون العسكري، كما ناقش النظراء سبل تعزيز التعاون لجعل الممر الإثيو جيبوتي منطقة سلمية واتفقا على مواصلة عقد اجتماعات دفاعية مشتركة سنويًا.

وأكد الجانبان اهتمام حكومتهما بتكرار قصص النجاح للمشاركة الشعبية والعلاقات الاقتصادية النموذجية بين البلدين في المجالات الدفاعية أيضًا.

ناقش النظراء سبل تعزيز التعاون لجعل الممر الإثيو جيبوتي منطقة سلمية واتفقا على مواصلة عقد اجتماعات دفاعية مشتركة سنويًا.

يأتي ذلك بعد زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي والتي أصبح بموجبها أول رئيس مصري يزور جيبوتي في التاريخ، وهي الزيارة التي تزامنت مع اتفاقيات عسكرية أبرمتها القاهرة مع دول أفريقية مجاورة لإثيوبيا، ما أثار العديد من التساؤلات.

تعدّ جيبوتي خامس دولة مجاورة لإثيوبيا -بعد السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا- تعزز معها مصر تعاونها العسكري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لماذا تعزز مصر علاقاتها العسكرية بدول مجاورة لإثيوبيا؟

وكانت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، قالت قبل أيام إن واشنطن تكرس جهودها الدبلوماسية للوصول لحل لأزمة سد النهضة بموافقة الدول الثلاث، مشددةً على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.

وكان السيسي وصف هذا التعامل العسكري من قبل بأنه إن تم "سيسبب حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، لا يمكن لأحد أن يتخيلها".