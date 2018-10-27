بعد سفر نجل خاشقجي.. دعوة للسماح بسفر عائلات هؤلاء الدعاة

السلطات السعودية تمنع 17 شخصا من عائلة الشيخ المعتقل سلمان العودة من السفر أيضا

سمحت السلطات السعودية، لصلاح خاشقجي، أكبر أبناء الكاتب جمال خاشقجي بالسفر، بعد منع دام أسابيع خلال أزمة اختفاء والده.

وطالب حساب "معتقلي الرأي"، من السلطات السعودية، السماح لعائلات أكاديميين بالسفر، وعدم التضييق عليهم.

وذكر "معتقلي الرأي"، أن من بين العائلات الممنوعة من السفر، عائلة الأكاديمي أحمد بن راشد بن سعيد، والأكاديمي سعيد بن ناصر الغامدي.

وقال الحساب إن السلطات السعودية تمنع 17 شخصا من عائلة الشيخ المعتقل سلمان العودة من السفر أيضا.

ودائما ما تتخذ السلطات السعودية قرارات بمنع سفر ذوي المعارضين المقيمين في الخارج، وتضيق عليهم بالحرمان من الوظائف، أو الفصل التعسفي.