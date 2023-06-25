بعد سقوط قطار محمل بمواد خطرة.. كارثة تهدد نهر يلوستون (صور)

نتيجة لانهيار جسر للسكك الحديدية فوق نهر يلوستون في الولايات المتحدة، سقطت عدة عربات محملة بمنتجات نفطية من قطار شحن أثناء عبوره الجسر.

وأفادت إدارة الأسماك والغابات في ولاية مونتانا الأمريكية بأن هناك احتمالًا لتلوث المياه في المنطقة.

على حسابها على تويتر، نصحت الإدارة السكان بتجنب استخدام المياه نظرًا للتلوث المحتمل. وطلبت من السكان عدم لمس الملوثات المحتملة.

كما تم إغلاق مجرى النهر للصيد وركوب القوارب والسباحة بهدف منع انجراف المحتويات النفطية نحو الأراضي الزراعية المجاورة.

وتعمل السلطات الأمريكية المختصة على التعامل مع الحادث وتقييم تأثيره على البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي تلوث محتمل وحماية المنطقة المتأثرة وسكانها.

