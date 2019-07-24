بعد شائعات عن هروبها.. ملك المغرب يطلق زوجته

اعلنت الرباط بشكل غير مباشر عن طلاق ملك المغرب محمد السادس وزوجته للا سلمى، وذلك من خلال بيان صادر عن محامي العائلة وصف السيدة الاولى بـ "سلمى بناني بالزوجة السابقة".

ولوحظ غياب زوجه الملك عن الصورة العائلية التي التقطت بعد جراحة للقلب اجراها محمد السادس في باريس بداية عام 2018، حيث تواجد أبناء الملك وإخوته في الصورة، فيما غابت للا سلمي وهو ما اثار التساؤل علما ان آخر ظهور رسمي للأميرة على شاشة التلفزيون الرسمي كان عام 2017 .

خبر طلاق الأميرة من ملك المغرب ظل متداولاً في الصحافة الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي دون تعليق من القصر الملكي،

أجرى جلالة الملك #محمد_السادس حفظه الله اليوم عملية جراحية تكللت بالنجاح ومكنت من انتظام إيقاع نبض القلب لدى جلالته، وإذ نشكر الله العلي القدير على نجاح العملية نسأله تعالى أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظ الشعب المغربي قاطبة. pic.twitter.com/JDujsd0C7b — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) February 26, 2018

وكانت مواقع الكترونية قد تحدثت عن عطلة لسلمى في اليونان في بداية يوليو/تموز الحالي صحبة ولي العهد دون أن ترافقهما ابنتها الأميرة خديجة.

وبعد آخر ظهور رسمي لها، شاركت الأميرة في عدد من الأنشطة مثل فعاليات لمحاربة السرطان، كما التقطت لها صور في ساحة جامع الفنا في مراكش.

ولكن مجلة "غالا" الفرنسية قد نشرت في الآونة الأخيرة بيانا عن إريك ديبون موريتي، ينفي فيه شائعات عن هروب سلمى إثر خلافات حادة مع الملك.، لكن المثير في البيان هو وصفه الأميرة بأنها "الزوجة السابقة" للعاهل المغربي وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عد كثيرون تصريح المحامي بمثابة تصريح رسمي وتأكيد رسمي للانفصال.

وقال محامي العائلة الملكية، إريك ديبون موريتي للمجلة الفرنسية إن "الملك محمد السادس، وزوجته السابقة للا سلمى يؤكدان معا أن الشائعات حول هروب، أو خطف الأطفال، متداولة منذ شهر يونيو، بشكل لا يمكن التسامح معه".

وجاء في نص البيان نقلاً عن الصحيفة الفرنسية أن الملك محمد السادس وزوجته السابقة الأميرة للا سلمى، ينفيان الأخبار التي يجري تداولها حول خلافات عائلية عميقة تتعلق بهروب الأخيرة من المغرب رفقة ولي العهد الأمير الحسن.

وأضاف أن "هذه الشائعات تم تكذيبها، رسميا، وبشكل قاطع من قبل الملك محمد السادس وزوجته الأميرة للا سلمى".

صفة "الزوجة السابقة" التي أُطلقت على الأميرة للا سلمى، وتكررت في بيان المحامي المنشور، كانت أكثر ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ذهبوا إلى تداول البيان باعتباره تأكيداً رسمياً لخبر طلاق الملك والأميرة

من جهته طالب المحامي إريك ديبون موريتي في البيان المنشور، أيضا باحترام الحياة الخاصة للعائلة الملكية المغربية ورفض المقارنة، التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام، والتي تذهب إلى الربط بين الأميرة للا سلمى وقضية أميرة أخرى، في إشارة إلى الأميرة هيا الحسين وقضية هروبها من الإمارات العربية المتحدة.