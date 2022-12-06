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بعد ضربه من قبل صاموئيل إيتو.. يوتيوبر جزائري يقدم بلاغا للشرطة القطرية (فيديو)

منشور 06 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:39
صاموئيل إيتو يعتدي على "يوتيوبر" جزائري
صاموئيل إيتو يعتدي على "يوتيوبر" جزائري

قدم "يوتيوبر" جزائري، تعرض للإعتداء بشكل وحشي، من قبل رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، صاموئيل إيتو، خلال فعاليات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، بلاغا في أحد مراكز الشرطة بالدوحة.

وأكد "اليوتيوبر" سعيد ماموني، الذي وثقت لقطات فيديو مصورة، لحظة تعرضه للركل من "إيتو" قبل نجم هجوم برشلونة وإنتر ميلان الأسبق، مساء أمس الإثنين، تقديمه للبلاغ في مركز للشرطة بالدوحة، مشددا على أن قطر دولة قانون وستمنحه حقه.

ويظهر مقطع فيديو، بثه "ماموني" وتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل واسع، ركل "إيتو" لليوتيوبر الجزائري، على وجهه بعنف، قبل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور الـ16 من المونديال، قرب ملعب "974" بالدوحة.

وناشد ماموني الجماهير الجزائرية، الوقوف معه ودعمه، للمطالبة بحقه، أمام شخصية عامة مثل صامويل إيتو.

ونوه مراقبون، إلى أن فيديو الاعتداء، من الممكن أن يسبب فضيحة، في المونديال الذي لم يشهد حالات عنف، حتى اللحظة، سواء داخل ملاعب البطولة أو خارجها.

ولم يتضح سبب غضب إيتو الذي فقد أعصابه وركل المصور في وجهه وطرحه أرضا محطما الكاميرا التي كان يحملها.

كلمات دالة:صاموئيل إيتويوتيوبر جزائري

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