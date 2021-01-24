بعد عاصفة الجدل حولها.. "لجنة قومية" لمراجعة المناهج الدراسية الجديدة بالسودان

اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها.

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة المناهج التعليمية الجديدة.

وأثارت مقترحات لمناهج تعليمية جديدة جدلا واسعا دفع حمدوك إلى إصدار قرار، في 6 يناير/كانون ثاني الجاري، بتجميد العمل بها.

وقال مجلس الوزراء، في بيان: بناء على توصية من وزير التربية والتعليم تقرر تشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة تضم عميد كلية التربية جامعة الخرطوم والأحفاد، وعدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المعلمين".

وأوضح أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

وفي 7 يناير، أشاد مجمع الفقه الإسلامي (حكومي) بقرار حمدوك تجميد مقترحات المناهج التعليمية الجديدة.

أفتى مجمع الفقه الإسلامي، في كانون أول الماضي، بتحريم تدريس كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي، معتبرا أنه "يشتمل على مخالفات خطيرة وعظيمة، منها الإساءة القبيحة للذات الإلهية وتصويرها مجسدة للتلاميذ".

وكان المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي في السودان (حكومي)، عمر أحمد القراي، تقدم باستقالته من منصبه، احتجاجا على قرار تجميد العمل بمقترحات المناهج التعليمية الجديدة.

وأثارت لوحة "خلق آدم" للفنان الإيطالي مايكل أنجلو (1475: 1564) ، والتي وضعت في كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي، موجة من الغضب في الشارع السوداني استهدفت "القراي".

وأفتى مجمع الفقه الإسلامي، في 29 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بتحريم تدريس كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي، معتبرا أنه "يشتمل على مخالفات خطيرة وعظيمة، منها الإساءة القبيحة للذات الإلهية وتصويرها مجسدة للتلاميذ".

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