بعد غوغل: ضربة قاضية من مايكروسفت لـ هواوي

وجهت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة ضربة قاضية لهواتف هواوي بعد ان قررت وقف التعاون معها، وهي الخطوة الثانية في طريق المقاطعة التي اقرها الرئيس دونالد ترامب بعد ان اقدمت غوغل على وقف التعامل مع العواتف الصينية المذكورة

واكدت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مصدر مطلع أن أرسلت رسالة بهذا الشأن في 20 مايو إلى مكاتبها التمثيلية في مختلف البلدان، يقول إن التواصل مع "هواوي" الصينية من الآن فصاعدا يجب أن يتم حصرا عبر مقر الشركة الرئيسي.

وستطال قيود "مايكروسوفت" قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والمنتجات المقدمة لقطاع الأعمال، في أجهزة "هواوي"، التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز وبرنامج التخزين Huawei Cloud.

وأضافت "كوميرسانت"، أن كلا من "مايكروسوفت" و"هواوي" رفضتا التعليق على المسألة، لكن الشركة الأمريكية حذفت كمبيوتر "هواوي" المحمول "MateBook X Pro" من متجرها الإلكتروني.

وكانت هواوي تحضر منذ سنوات لاحتمال فقدانها إمكانية الوصول إلى البرمجيات والخدمات التي تقدمها الشركات الأمريكية، على غرار غوغل ومايكروسوفت، وعملت على تطوير نظامها التشغيلي المحلي البديل لأندرويد، وقد يكون هذا هو ما تلمح إليه الشركة في الفقرة الأخيرة من بيانها، عندما قالت إنها "ستواصل بناء نظام بيئي آمن ومستدام".

وطمأنت شركة هواوي الصينية مستخدمي هواتفها الحاليين بانها مستمرة في تلقي تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع، والامر يسري على الهواتف التي بيعت والتي ستباع مستقبلا "الموجودة حاليا في المخازن في جميع أنحاء العالم".

وانتبه المراقبون ان الشركة لم تقدم وعودا بشأن الاجهزة التي ستباع مستقبلا واشارت في بيان "قدمت هواوي مساهمات كبيرة في تطوير ونمو أندرويد في جميع أنحاء العالم، وبصفتنا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لنظام أندرويد، فقد عملنا عن كثب مع منصة مفتوحة المصدر لتطوير نظام بيئي استفاد منه المستخدمون والصناعة".