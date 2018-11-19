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بعد فضيحة التجنيس: نظام الأسد يفرض إقامة "الأذان الشيعي" بمناطق سنية

بعد فضيحة التجنيس: نظام الأسد يفرض إقامة "الأذان الشيعي" بمناطق سنية
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