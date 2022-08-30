"بعد فيلم وفاته".. اليوتيوبر أحمد الخليلي يثير غضبا واسعا في الأردن

تحولت مشاعر الحزن التي سيطرت على الأردنيين عقب ذيوع نبأ وفاة مواطنهم اليوتيوبر أحمد الخليلي أثناء تواجده في مصر الثلاثاء، الى غضب عارم بعدما تبين أنه لا يزال حيا، وان الأمر لم يكن سوى "فيلم" لحصد المزيد من الشهرة، على حد وصف كثيرين.

وكان حساب أحمد الخليلي في إنستغرام نشر في وقت سابق الثلاثاء، صورة له وتحتها عبارة "إنا لله وإنا اليه راجعون"، في ما بدا نعيا له بسبب وفاته.

وارفق المنشور بجملة تنعى اليوتيوبر الشهير، يقول نصها "الله يرحمك يا حبيبي، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب احمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون ادعو له بالرحمة”.

كما نشر وكيل أعمال احمد الخليلي نعيا يؤكد الخبر عبر حسابه بموقع “instagram” قبل ان يقوم بحذفه لاحقا.

وبدورها اعلنت السفارة الأردنية في القاهرة إنها تتابع مع الجهات المصرية الأمنية والصحية ما يتردد من أنباء حول وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي.

وفيما القلق يسود الجميع، إذ نشر مراسل قناة "العربية" عمار الهندي تغريدة عبر تويتر يعلن فيها ان "الشاب احمد الخليلي اتصل بوالدته قبل دقيقه وهو على قيد الحياة".

إعلان نعي اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي على صفحته في انستغرام

كما اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية السفير هيثم ابو الفول إن الناشط عبر مواقع التواصل الإجتماعي احمد الخليلي بصحة جيدة وقد عاد الى الفندق.

ولاحقا فاجأ الخليلي الجميع بظهوره في مقطع فيديو قصير يتحدث فيه عن تعرض حسابقه للقرصنة ويطمئن متابعيه الى انه بخير.

ولم يكشف الى الآن عن معلومات حول اسباب غيابه لعدة ساعات او من قام بنشر المعلومة الخاطئة حول وفاته، مع ان البعض تحدث عن ان احدهم قام بقرصنة هاتفه ودخل من خلاله الى حسابات الخليلي في مواقع التواصل.

"فيلم هندي"

وفور تأكد الجميع من ان أحمد الخليلي لا يزال على قيد الحياة، تواترت تعليقات المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي شنوا في غالبيتهم هجوما عبروا فيه عن استيائهم مما اعتبروه تلاعبا بمشاعرهم لغرض الشهرة.

وكتبت رنا محمد عبر تويتر قائلة "خلص الفلم الهندي لم لايكات انشهر.. يلامبرووووك #احمد_الخليلي".

ومن جهتها، كتبت أمل العرقان تقول ان "الناس وصلت أعلى مراحل التفاهة. نشر خبر وفاته احمد الخليلي عشان شوية تفاعل !! الله يثبت علينا العقل والدين 🤦‍♀️

وقالت نور القطوري "يعني احمد الخليلي صرلو من ٢٠١٦ محدش سامع عنه اشي بس رجع رجع بفضيحة".

في حين تساءلت نور غنيمات: "#احمد_الخليلي شو هي الشهرة قدام خوفة كل هالناس يلي بتحبه؟ فعلا ولا ابشع من هيك استغلال" .

وقال جهاد العنزي ان "الشهرة و التريند وتصدر المشهد وزيادة المتابعين وصل لمرحلة ان الانسان ينشر خبر كاذب عن وفاته ويعبث بمشاعر اهله ومحبينه، امثال هذا المشهور اتمنى ان تتخذ به اقصى العقوبات حتى يكون عبره لغيره ".

يجب التحقق مما حدث مع احمد الخليلي، في حال كان ما حدث تصرف مقصود لهدف الشهرة او زيادة المتابعين من 566 الف إلى 735 ألفاً، فهذا تصرف غير مسؤول وغير أخلاقي وغير قانوني.. الدولة والسفارة في القاهرة والناس اردنيين وغير اردنيين جميعاً عاشوا لحظات صعبة جداً وتوتر كبير بسبب ما حدث! — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 30, 2022

ومن جهته، طالب مراسل قناة العربية عمار الهندي عبر تغريدة بالتحقيق في ما حصل وفي مجريات قصة اختفاء وظهور أحمد الخليلي، واالتي المح الى انها مريبة.

وكتب قائلا "يجب التحقق مما حدث مع احمد الخليلي، في حال كان ما حدث تصرف مقصود لهدف الشهرة او زيادة المتابعين من 566 الف إلى 735 ألفاً، فهذا تصرف غير مسؤول وغير أخلاقي وغير قانوني.. الدولة والسفارة في القاهرة والناس اردنيين وغير اردنيين جميعاً عاشوا لحظات صعبة جداً وتوتر كبير بسبب ما حدث!".