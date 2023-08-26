بعد قتلها شابين: ما هي التهم التي تواجهها الفاشينيستا فاطمة المؤمن

تسببت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن بوفاة شابين واصابة اخرين في اعقاب تسببها بحداث سير حيث ثبت قطعها الاشارة الحمراء بسرعة عالية فجر الجمعة

ويخضع 3 اشخاص اخرين حاليا للعلاج ويتواجدة في العناية الحثيثة وقد تجاوزت فاطمة، إشارة المرور الحمراء، فاصطدمت سيارتها بسيارة أخرى تقل 4 أشخاص، عند تقاطع طريق الملك فهد، ما أدى لوفاة اثنين وإصابة شخصين، بالإضافة إلى مرافق فاطمة، وتم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم والمدهش ان فاطمة لم تصب باذى وقد تم إلقاء القبض عليها وكانت في حالة غير طبيعية عند وقوع الحادث، وبجوارها مرافق في السيارة

النيابة الكويتية وجهت لها 3 تهم، هي قيادة السيارة بحالة غير طبيعية، والقتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، ولا تزال على ذمة التحقيق، وقال نشطاء ان فاطمة المؤمن كانت تحت تأثير الكحول أو اللاريكا، أثناء قيادة سيارتها من نوع بنتلي، التي لحق بها أضرار كبيرة في المقدمة، وطالب نشطاء بمحاسبتها على الفور، واصفين ما ارتكبته بـ”مجزرة”

من هي فاطمة المؤمن؟



البلوغر فاطمة عصام حمد المؤمن، مهندسة معمارية، وخبيرة تجميل، وفاشينستا، ومدونة وعاضة أزياء كويتية، تبلغ من العمر 30 عاماً، لديها شقيقتان، مريم المؤمن تعمل محامية، والأخرى صمود المؤمن تعمل في مجال التمثيل.

وبعد إنهائها مرحلة الثانوية، ابتُعِثت إلى خارج الكويت لدراسة الهندسة المعمارية، وتخرجت من جامعة ميامي في فلوريدا

ثم التحقت بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبرنامج الهندسة للعمل في شيكاغو

عادت إلى الاستقرار في الكويت، وعملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين

عملت في الازياء والموضة كما ان لديها عطور تحمل اسمها

يتابعها عبر حسابها على منصة إكس 13 ألف متابع فقط، فيما يتابعها نحو 2 مليون عبر حسابها على إنستغرام.

دخلت في مجال الأزياء والتجميل عام 2014، ونشطت فيه بشكل كبير، حتى أصبحت واحدة من بين أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة.

فيديو / عبدالله الشتيلي شقيق أحد المصابين في حادث الفاشنستا #فاطمة_المؤمن: هذه السيارة التي كان أخي بها في الحادث



- أخي حاليا يرقد في المستشفى حيث يعاني من كسور عديده بالجسم وثلاث فتحات بالمثانه والكلى وكسر بالحوض



- نناشد وزير الداخليه بمنع تدخل الوسطاء في هذه القضيه… pic.twitter.com/7wW8yREf0F — ديوان الكويت (@aldew3n_q8) August 25, 2023

ما هي عقوبة القتل الخطأ في الكويت؟

حسب القانون الكويتي ووفقاً للمادة (154) من القانون الكويتي رقم 16 لسنة 1960 يعاقب من قتل نفساً بالخطأ أو تسبب بالقتل من غير قصد بالسجن، مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن مئتين وخمسة وعشرين ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين، سواء كانت هذه الجريمة بسبب الرعونة أو نتيجة الإهمال أو التفريط، أو عدم الالتزام ومراعاة اللوائح.