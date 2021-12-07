بعد قصف ميناء اللاذقية.. بينيت: "لن نتوقف"

بعد ساعات من الضربات الجوية الاسرائيلية، التي استهدفت ميناء اللاذقية على الساحل السوري، فجر الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، أن تل ابيب "لن تتوقف ثانية واحدة" عن محاربة "القوى الهدامة".

وقال بينيت خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس في القدس: "نتصدى لقوى الشر في المنطقة ليل نهار، ولن نتوقف لثانية واحدة. هذا يحدث على أساس يومي تقريبا".

ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التعليق على الأنباء حول غارة إسرائيلية على مرفأ اللاذقية السورية.

وقال المتحدث لوكالة "تاس" الروسية عبر الهاتف: "لا نعلق على الأنباء الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

وأفادت وكالة "سانا" السورية في وقت سابق من هذا اليوم بوقوع انفجارات في منطقة الميناء في محافظة اللاذقية.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية شنت في الليل الماضي عدوانا جويا بعدة صواريخ على مساحة الحاويات في الميناء، مما أسفر عن نشوب حريق في عدد من الحاويات. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري أن القوات الإسرائيلية وجهت 5 صواريخ إلى منطقة الميناء.