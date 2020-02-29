بعد لبنان والعراق: ايران تنقل الكورونا الى قطر

أعلنت قطر تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لمواطن قطري عاد مؤخرا من إيران ضمن القطريين الذين تم إجلاؤهم مؤخرا.

والمريض في حالة مستقرة حسبما ذكرت السلطات القطرية ويخضع للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية.

وتفحص السلطات القطرية حاليا الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال الفترة الماضية.

وأصبحت إيران بؤرة لانتشار الفيروس مؤخرا ونقلته إلى عدد من الدول في الشرق الأوسط مثل لبنان والكويت والبحرين.

وأعلنت إيران السبت تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا المستجد و205 إصابات إضافية خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 43 وفاة و593 إصابة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي "العدد الإجمالي للإصابات بلغ 593 إصابة، والعدد الإجمالي للوفيات هو 43 حالةً حتى الظهر".

وأضاف "سجلنا 205 حالات إصابة إضافية بكوفيد-19 خلال 24 ساعة"، من ضمنها 22 حالة في محافظة غولستان في شمال شرق البلاد.

وهذا أعلى عدد إصابات يومية إضافية منذ إعلان إيران عن وفاة شخصين بالفيروس في 19 فبراير في قم التي تعدّ مركزاً للدراسات الاسلامية والزيارات الدينية.

وذكرت وسائل إعلام غربية وناشطين أن عدد القتلى والمصابين في إيران قد يكون أكثر بكثير من المعلن عنه.