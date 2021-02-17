بعد لقاء البرغوثي- الشيخ: فتخ تخوض الانتخابات في قائمة واحدة

اعلنت حركة "فتح" عن مضمون المشاورات التي جرت في وقت سابق بين عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ والأسير في السجون الإسرائيلية مراون البرغوثي، في شأن الانتخابات الفلسطينية.

وكشف نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول إن الاجتماع بين الشيخ والبرغوثي كان هادئا وهاما وفاعلا، والجميع بمن فيهم مروان البرغوثي متفقون على أن "فتح" ستخوض الانتخابات بقائمة موحدة.

أنباء عن نية البرغوثي الترشح للرئاسة الفلسطينية، في وقت كانت حركة "فتح" قد أعلنت أن مرشحها هو الرئيس الحالي محمود عباس.

وأشار العالول في حديث تلفزيوني، إلى أن اللجنة المركزية للحركة تعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة تفاصيل ملف الانتخابات، مؤكدا أنه سيتم التشاور مع الأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس في هذه التفاصيل.

وقال العالول إن اللجنة المركزية لحركة "فتح"، موحدة وتم توزيع المهام على جميع أعضائها، مؤكدا أنها لن تقبل بعرقلة الانتخابات أبدا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في كل الأراضي الفلسطينية، في 22 مايو للانتخابات التشريعية، وفي 31 يوليو للانتخابات الرئاسية.

مزاعم اسرائيلية: عرض للبرغوثي

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية ادعت ن الشيخ قدم للبرغوثي مغريات مقابل عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية منها تحسين وضع اسرته المالي وهو ما نفته السلطة الفلسطينية واعتبرته اساءة للاسير وتاريخة النضالي

هذا وأشار استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات المسحية إلى حظوظ البرغوثي الكبيرة بالفوز إن شارك في قائمة مستقلة عن فتح .

المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة