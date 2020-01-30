بعد لقاء بوتين ونتنياهو.. موسكو: نواصل دراسة صفقة القرن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن موسكو ستواصل دراسة "صفقة القرن" بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي قد وافق على المبادرة الأمريكية التي تسمى بـ"صفقة القرن": "نواصل الدراسة".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن اهتمامه برأي الرئيس الروسي بوتين فيما يخص "صفقة القرن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بنود الصفقة، التي تعد خطة لتسوية سلمية فلسطينية إسرائيلية على أساس الاعتراف المتبادل بين الدولتين.