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بعد مسقط وأبو ظبي.. المنامة توجه دعوة رسمية لوزير إسرائيلي

بعد مسقط وأبو ظبي.. المنامة توجه دعوة رسمية لوزير إسرائيلي
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