بعد مشاجرة على الهواء.. تركيا تعتقل مدير "أورينت" ومقدم برامج

البوابة - اعتقلت السلطات التركية، مدير قناة "أورينت" السورية، وإعلامي سوري، على خلفية وقوع شجار ومشادة كلامية ولفظية، بين مقدم برنامج "تفاصيل" ومحلل سياسي تركي، حول الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون من قبل عناصر الأمن التركي على الحدود.

وأكدت "أورينت" عبر حسابها في فيسبوك، اعتقال السلطات التركية لمدير أورينت علاء فرحات، ومقدم برنامج "تفاصيل" أحمد الريحاوي، بعد شكوى تقدم بها، المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز عقب.

وفي التفاصيل، فإن الحلقة التي بثت على الهواء مباشرة، شهدت اشتباكا لفظياً وكلامياً بين الضيف والمقدّم، انتهت بطرد الضيف منها، بعد رفضه للإتهامات التي وجهها الإعلامي السوري الريحاوي، بشأن مقتل شبان سوريين على يد عناصر الأمن التركي على الحدود.

وتطور الحوار بين الطرفين، بشكل كبير، خاصة في اللحظة التي طالب فيها الريحاوي، من المحلل السياسي التركي توضيح الأسباب التي أدت إلى سقوط ضحايا سوررين، مما أدى إلى انفعال يلمز، ورفضه لتلك الاتهامات والتلميحات بحق الأمن التركي، لتتطور الامور بين المقدم والضيف إلى اشتباك لفظي.

وفي الوقت الذي كان يطلب فيه مقدم البرنامج، من ضيفه الحديث بأدب أو الخروج، مع تأكيده أن الحلقة ستعرض على الهواء مباشرة دون حذف، انفعل المحلل السياسي التركي، وسحب الأوراق من أمام المقدم وقام بتمزيقها، ومن ثم غادر الاستديو غاضبا.

من جانبه، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الإعلاميين السوريين.