بعد مصرع ابنته "داريا".. إدخال الفيلسوف "ألكسندر دوغين" للمستشفى

تعرض العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين، لأزمة صحية، ألزمته دخول المستشفى، لتلقي العلاج، بعد تلقيه خبر مصرع ابنته "داريا دوغين" بإنفجار غامض في سيارتها بضواحي العاصمة موسكو، مساء أمس السبت.

وفي قناته على "تيليغرام"، أعلن الخبير السياسي سيرغي ماركوف، دخول ألكسندر دوغين للمستشفى، معربا عن تعزيه للفيلسوف الروسي بوفاة ابنته.

وفقا للخبير السياسي ماركوف فإن الأشخاص الوحيدين الذين يفرحهم هذا الحادث هم من أنصار نظام كييف.

وفتحت السلطات الروسية، تحقيقا في قضية مقتل داريا دوغين، في الوقت الذي رجحت فيه مصادر أن يكون مقتلها جاء عبر وضع عبوة ناسفة في السيارة التي كانت تقودها.

واعتبر مكتب المدعي العام في ضواحي موسكو، الذي أخذ على عاتقه قضية "دوغين"، أن ما حدث جريمة قتل، ارتكبت بطريقة خطيرة.

وقال مكتب المدعي العام إنه إنه وضع تحت المراقبة مسار ونتائج التحقيق في القضية الجنائية التي بدأتها سلطة التحقيق بموجب الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (القتل المرتكب بطريقة خطرة).

ولقيت ابنة العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين، حتفها مساء السبت، بانفجار سيارتها بالقرب من قرية بولشيه فيازمي في ضواحي العاصمة موسكو.