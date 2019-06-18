بعد مطارات السعودية: الحوثيون يتوعدون بقصف الامارات

توعد الحوثيون باستهداف المطارات والموانئ الإماراتية بالصواريخ والطائرات المسيرة، على غرار العمليات الجوية التي استهدفت مطارات ومنشآت سعودية حيوية

وقال وكيل وزارة الإعلام في حكومة الحوثيين نصر الدين عامر، ان الامارات شريكة في الهجوم على اليمن التي دخلت عامها الخامس، ومازالت هذه الحرب تواصل قتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء، والضحايا في ارتفاع مستمر، في حين يفرض المعتدون حصارا شاملا على الشعب اليمني".

واشار الى انه سيتم استهداف المطارات في السعودية والإمارات بالطائرات المسيرة والصواريخ ايضا

واتهم دولة "الإمارات بالقيام بدور فاعل في العدوان على اليمن، وقد احتلت عددا من الجزر والموانئ اليمنية، لذلك فإن الإمارات لن تكون بمأمن من رد فعلنا، وإذا لم توقف عدوانها فستشهد ردا قاسيا عاجلا أم آجلا".

يشار الى ان جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من ايران قصفت مطارات أبها وجازان ونجران في السعودية وفي الـ 12 من الشهر الجاري، أعلنت المملكة العربية السعودية، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة الوصل بمطار أبها الدولي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.