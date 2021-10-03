بعد مغادرتهم ليبيا.. فقدان الاتصال بـ 70 مهاجرا في البحر

إعتبرت منظمة "ألارم فون" 70 مهاجرا غير شرعي على متن قارب غادر السواحل الليبية قبل 4 أيام، معتبرة إياهم في عداد المفقودين، وذلك بعد أن فقدت الاتصال بهم.

وقالت "ألارم فون"، وهي منظمة غير حكومية، إنها فقدت الاتصال بالمهاجرين عندما كانوا في منطقة بحث تتبع مالطا، وعلى بعد 20 كيلومترا من المياه الإيطالية، دون الإبلاغ عن إنقاذهم أو وصولهم إلى البر.

Call for help from 70 people in distress in the #CentralMed! While we know thanks to #Seabird @seawatchcrew that they’re okay and on board the Italian supply ship Asso29, a rescue is only complete with disembarkation at a Port of Safety. No more #pushbacks, bring them to #Italy! — Alarm Phone (@alarm_phone) October 2, 2021