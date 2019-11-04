بعد "ولاية سيناء".. داعش الصومال تبايع "الخليفة"

أعلن فرع تنظيم داعش في الصومال في بيان مبايعته لأبي إبراهيم الهاشمي القرشي الذي أعلنه التنظيم زعيما جديدا له بعد مقتل أبو بكر البغدادي.

ونشر فرع التنظيم بالصومال صورا على انستجرام لنحو 12 مقاتلا يقفون بين الأشجار وعليها تعليق يقول إنهم يعلنون مبايعة القرشي.

وفي وقت سابق أعلنت ولاية سيناء، فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر، على تليجرام مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي وذلك بعد مقتل الزعيم السابق أبو بكر البغدادي.

ونشرت ولاية سيناء صورا لنحو 24 مقاتلا وسط الأشجار وكتب أسفل الصور ”جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي“.

وتناقلت حسابات تابعة لداعش، صورًا تظهر نحو 20 مسلحًا وهم يبايعون الزعيم الجديد لـ"داعش" أبي إبراهيم الهاشمي القرشي.

وتبدو المجموعة القليلة من المسلحين، بحسب الصور عند أشجار، فيما كتب أسفلها: "جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي".

وأعلن التنظيم تعيين القرشي زعيما جديدا له يوم الخميس في رسالة صوتية أكد فيها أيضا مقتل البغدادي وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.