بعد يوم من اتصال آل خليفة بأمير قطر.. المنامة تهاجم الدوحة

شنت البحرين هجوما جديدا على الحكومة القطرية، بعد يوم فقط من اتصال رئيس وزراء المملكة، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة نشرها، يوم الثلاثاء، على حسابه في موقع "تويتر": "نعلم بأنه ليس من سياسة الإمارات رفع القضايا في المحاكم الدولية وإن كانت على حق. إنما قطر هي التي لم تتردد في السابق في رفع القضايا في كل مكان، وباستخدام الأوراق المزورة وبالغش والخداع دون أي رادع".

وأضاف آل خليفة أن قطر لا تزال "على هذا النهج البائس في محاولاتها للخروج من أزمتها العميقة".

وشهدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء، جلسة قضائية حول اتهام قطر للإمارات بممارسة التمييز العنصري بحق القطريين على خلفية اندلاع الأزمة الخليجية.

وتقدمت قطر في يونيو 2018 بشكوى إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متهمة السلطات الإماراتية بانتهاك "حقوق الإنسان" من خلال طرد القطريين من البلاد، ومنعهم من دخولها أو المرور منها خلال سفرهم إلى دول ثالثة.

ويأتي الهجوم الجديد لوزير الخارجية البحريني على الدوحة بعد يوم فقط من إجراء رئيس وزراء المملكة اتصالا هاتفيا، يعد الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية، مع أمير قطر، والذي قالت المنامة لاحقا إنه لا يمثل موقفها الرسمي، وارتكز فقط على تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.

وهذا الاتصال هو الأول لأمير قطر مع أي من قادة البحرين منذ قطع العلاقات بين البلدين، ويأتي بالتزامن مع استمرار الأزمة الخليجية ومقاطعة الحكومة القطرية من قبل الرياض والمنامة وأبو ظبي والقاهرة.