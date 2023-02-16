بعد 10 أيام .. انتشال فتاة من تحت الأنقاض في تركيا (فيديو)

وثق مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام تركية، لحظة انتشال فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، من تحت الأنقاض، في مدينة كهرمان مرعش، بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر السادس من فبراير الحالي.

ووصف خبراء، بقاء الفتاة على قيد الحياة لمدة 10 أيام تحت أنقاض المبنى المنهار، بالمعجزة، وبالأمر الغير عادي.

#CANLI: Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. https://t.co/P359gTLL31 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 16, 2023

ويرى خبراء، أنه من الصعب البقاء على قيد الحياة، تحت الأنقاض لأكثر من 5 أيام، تحديدا في ظل الأجواء الباردة وانعدام أي مصدر للمياه.

وقال الخبراء: "البعض تمكن من الصمود والنجاة، وتجاوز البرد القارس، بسبب وجودهم تحت الأنقاض في أماكن مغلقة، مع توفر الماء للشرب".

وتجاوز عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا، حتى اليوم الخميس، أكثر من 36 ألف قتيل، بينما تم تسجيل أكثر من 108 آلاف إصابة، بحسب هيئة إدارة الطوارئ التركية.