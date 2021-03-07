بعملية انزال جوي.. التحالف الدولي يقضي على قيادي في داعش بالحسكة

نفذ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عملية إنزال جوي في محافظة الحسكة، بهدف القضاء على قيادي كبير في تنظيم داعش.

وأكد كل من "الإعلام الحربي المركزي"، نقلا عن "تنسيقيات المسلحين"، و وصحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر عسكرية، اليوم الأحد، أن عملية الإنزال نفذت فجر يوم الجمعة الماضي في قرية عب التين بريف الحسكة الجنوبي، وأسفرت عن تصفية القيادي الداعشي المدعو، صباح الإبراهيم، المعروف أيضا بـ"أبو أسامة الإبراهيم"، وهو يحمل الجنسية العراقية وكان يترأس ما يسمى بـ"ولاية البادية" وكان ينشط في صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق منذ تأسيسه عام 2014.

ولم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد صحة هذه التقارير.