بعيدا من الاضواء..حفتر في روما ويلتقي رئيس الحكومة الايطالي 

التقى رئيس الحكومة الايطالي جوزيبي كونتي ، بعيدا من الاضواء، صباح الخميس في روما، المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي يسعى للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال كونتي في تصريحات صحافية "كان لقاء مطولا وتبادلا مطولا للمعلومات. وعبرت له عن موقف الحكومة. نريد وقفا لاطلاق النار ونعتبر ان الحل السياسي هو الحل الوحيد".

ولم يكن قد تسربت أي معلومات قبل ذلك عن مرور المشير حفتر بروما.

وتقول وسائل اعلام ايطالية إنه من المقرر أن يتوجه الى باريس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أعلن الثلاثاء ان الرئيس ايمانويل ماكرون يعتزم لقاء حفتر.

وقال كونتي من جهته الاسبوع الماضي إنه يرغب في لقاء حفتر بعد استقباله رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج في 7 ايار/مايو في روما.

ويبدو الوضع العسكري والسياسي في ليبيا في مأزق بعد أكثر من شهر من حملة حفتر للسيطرة على العاصمة. ويستمر القتال عنيفا احيانا ومتقطعا احيانا أخرى جنوب طرابلس.

وندد الاتحاد الاوروبي الاثنين بحملة قوات حفتر ووصفها بأنها تهديد للامن الدولي داعيا لوقف فوري لاطلاق النار في ليبيا.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع مع حفتر قائد للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

وكان ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار في المعركة الدائرة منذ شهر للسيطرة على العاصمة طرابلس بعد لقائه مع فائز السراج رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة.

وطرابلس مقر الإدارة المعترف بها ولكن بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا تدعم أيضا حفتر كوسيلة لمحاربة المتشددين في بلد يعاني من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وبعد يوم واحد من لقاء ماكرون طلبت الحكومة المعترف بها دوليا من 40 شركة أجنبية من بينها شركة توتال النفطية الفرنسية تجديد تراخيصها وإلا تم وقف عملياتها.

وقال لو دريان لنواب إن "الوضع في ليبيا مقلق للغاية لأن خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة على الطرفين والتي وصلت تقريبا إلى نتيجة إيجابية.. فشلت اليوم من جانب بسبب مبادرة المشير حفتر وعدم مبادرة السراج.

"لهذا السبب يريد الرئيس لقاء الطرفين لدعم مبادرة الأمم المتحدة".

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه ليس من المزمع عقد اجتماع في هذه المرحلة.

