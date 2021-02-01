بغداد: اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقي

أعلنت وزارة النقل العراقية، الأحد، اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقي مبتعث على نفقة شركة الخطوط الجوية العراقية (حكومية).

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تتابع “منذ ظهر اليوم (الأحد) تداعيات خبر فقدان أكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب”.

وأوضحت أن الطائرة “كان يقودها الطيار العراقي، المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية، عمار إبراهيم”.

وأضافت أن “إدارة الخطوط الجوية العراقية وجهت مركز إدارة الأزمات في الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية، وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة، ويرأسها مدير عام الشركة، لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة”.

وتابعت الوزارة: “كما تم الاتصال بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي”.

وأفادت بأن “فريق عمل متخصص، مدعوما بجهد تحقيق دولي، سيتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث”.

ولم تذكر وزارة النقل العراقية المنطقة التي فُقدت فيها الطائرة ولا أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث. (الأناضول)