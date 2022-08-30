بغداد: "الإطار التنسيقي" يطالب أنصاره بالإنسحاب من المنطقة الخضراء

طالبت اللجنة المنظمة لمظاهرات "الإطار التنسيقي"، اليوم الثلاثاء، أنصارها إلى أنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، والعودة إلى منازلهم، بعد إنهاء التيار الصدري اعتصامه في المنطقة الخضراء.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر،قد طالب أنصاره داخل المنطقة الخضراء، بالإنسحاب منها بشكل كامل اليوم الثلاثاء.

وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".

واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.