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بغداد تتسلم 280 مقاتلا في تنظيم الدولة من قوات "قسد" بسوريا

بغداد تتسلم 280 مقاتلا في تنظيم الدولة من قوات "قسد" بسوريا
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