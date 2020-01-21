بغداد: تجدد الاشتباكات في ساحة التحرير

تجددت اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين المطالبين بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد المترافق مع التدخل والنفوذ الايراني في بلادهم

وحسب مصادر فقد استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع وأطلقت الرصاص الحي أيضا على المحتجين بالقرب من جسر محمد القاسم القريب من ساحة التحرير فيما قطع المحتجون قطع أجزاء أخرى من جسر محمد القاسم وشوارع أخرى لكن القوات الأمنية تصدت لهم".

ويوم أمس قالت وكالة "رويترز" إن أربعة محتجين وشرطيين قتلوا في استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة في العراق، في وقت أكدت فيه شرطة بغداد، أن "قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون".