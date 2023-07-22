بغداد تدين بشدة تدنيس القرآن وعلم العراق في الدنمارك

أدانت وزارة الخارجية العراقية، بشدة في بيان صادر فجر اليوم السبت، الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم العراق أمام مبنى سفارة بغداد في الدنمارك، حيث وصفت الوزارة هذه الأفعال بأنها تجاوزت حدود حرية التعبير وحق التظاهر.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة التي تثير ردود الأفعال وتضع كل الأطراف في مواقف حرجة.

كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتصدي بشكل عاجل لهذه "الفظائع التي تخرق السلم وتعايش الشعوب حول العالم".

وكانت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة قد قامت في وقت سابق يوم أمس الجمعة بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن، ونشرت مقطع فيديو يظهر تدنيس القرآن والعلم العراقي واستخدام لافتات معادية للإسلام وشعارات مسيئة.

مجموعة متطرفة تدعى (Danske Patrioter) تحرق نسخ من القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك pic.twitter.com/ITKhzj4HTv — MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) July 21, 2023

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة نفسها قد نفذت هجومًا مماثلًا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية في السابق.

يذكر أن شخصًا يدعى سلوان موميكا قد نفذ هجومًا مماثلًا على القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، وكان قد نفذ هجومًا مماثلًا في وقت سابق بعدما سمحت السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

