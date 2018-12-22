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بغداد تعزل محافظها الموالي لـ الصدر وتعين اخر ينتمي لـ العامري

بغداد تعزل محافظها الموالي لـ الصدر وتعين اخر ينتمي لـ العامري
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