بغداد تفاوض روسيا لشراء “إس- 300”

أكد دبلوماسي عراقي أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة “إس- 300” الصاروخية للدفاع الجوي.

وقال سعد جواد قنديل سفير العراق لدى طهران، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، نشرته الاثنين: “هذه المسألة (شراء إس- 300) مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة”.

وأضاف “العلاقات العراقية الروسية جيدة للغاية، في ضوء حرص بغداد على علاقات جيدة مع جميع دول الجوار”.

وأوضح: “العراق يحرص على تنويع مصادر السلاح، ولدينا عقود تسليح مع روسيا”.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي محمد رضا أعلن أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة “إس-300”.

وتجدر الإشارة إلى أن العراق يحاول شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة ما زال يعيق المفاوضات.