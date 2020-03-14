بغداد تُدين الضربات الأمريكية على أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، بخصوص الضربات الجوية الأمريكية التي نُفذت على الأراضي العراقية، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، معتبرة أنها انتهاك للسيادة واعتداء على المؤسسة العسكرية العراقية.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن تكرار مثل هذه الانتهاكات يمكن أن يصل بالعراق إلى دولة فاشلة وأن يعود تنظيم داعش من جديد، بينما بررت الولايات المتحدة تلك الضربات الجوية بأن جميع المواقع الخمسة التي استهدفتها كانت أهدافا مشروعة وفيها أسلحة مقدمة من إيران، استخدمتها جماعة كتائب حزب الله في مهاجمة قوات التحالف التي تقودها واشنطن، وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى أن تلك المواقع هي مواقع واضحة للقواعد الإرهابية.

يذكر أن الضربات الاميركية جاءت ردا على هجوم صاروخي وقع الأربعاء الماضي على قاعدة شمالي بغداد وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.