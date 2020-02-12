بغداد: فتح جسر وساحات.. وحصر مكان المظاهرات

أعلنت قيادة عمليات بغداد الأربعاء، أنها بدأت في إعادة فتح جسر السنك في العاصمة والساحات القريبة منه، كما حصرت مكان المظاهرات في ساحة التحرير.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أنها “ستستمر بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد”.

وجاء في البيان: “بما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، فقد تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر، وباشرت القوات بفتح المناطق الأخرى: ساحة الخلاني وشارع الرشيد وساحة الوثبة وجسر السنك، وتجري الأعمال الآن لرفع القطوعات وتنظيف المناطق”.

وكان تم إغلاق هذه المناطق على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في العراق في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وحذرت القيادة “المتظاهرين السلميين” من “الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية”.