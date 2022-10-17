بغداد: نرغب في تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن

أبدى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رغبة بغداد في تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.

وأكد السوداني، خلال استقباله السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي، أن بلاده ترغب في ترسيخ علاقات استراتيجية مع واشنطن، عبر تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المتعددة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي.

وشدد السوداني، حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار الوطني داخل البرلمان وخارجه، وعلى "السعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، رغبة بغداد التعاون مع الأمريكان عبر تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية.

وذكر البيان أن السوداني استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي.

وأوضح أن اللقاء شهد مناقشات بشأن العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.

في المقابل، عبّرت السفيرة الأمريكية عن دعم واشنطن لعراق فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية "دعم الحكومة الأميركية لعراق فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد"، معربة عن "استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد".

وأشادت "بتركيز السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف"، مؤكدة "رغبة الإدارة الأميركية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب"، مضيفة أن "العراق يمثل مكونا أساسيا واستراتيجيا في المنطقة".