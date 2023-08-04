بقرة وافعى كوبرا تتشاركان لحظات رائعة في فيديو يخرق قوانين الطبيعة

ترك مقطع فيديو متداول بكثافة عبر منصة (X) عشرات الاف المتابعين في حيرة، بعدما اظهر بقرة وافعى كوبرا ضخمة تلهوان معا، وذلك خلافا لقوانين الطبيعة التي تفترض عداء متأصلا بين هذين المخلوقين.

ومنذ نشره من قبل ضابط خدمات الغابات الهندية سوسانتا ناندا الخميس، حصد الفيديو المذهل مئات الاف المشاهدات وعددا هائلا من الاعجابات والتعليقات التي عبر البعض فيها عن دهشته، في حين كان من لم يصدقوا ما تراه اعينهم.

ويرصد المقطع البالغ مدته 17 ثانية، بقرة بنية وافعى كوبرا سامة تتواجهان وسط حقل تحيطه الاشجار، وتقتربان من بعضهما وتتلامسان بطريقة لا تخلو من ود والفة.

وكان واضحا اقتراب الافعى من انف البقرة وملامستها له بلطق قبل ان تتراجع وتسمح لشريكتها في اللهو بان تلعقها بلسانها الكبير.

وارفق ناندا المقطع بعبارة كتب فيها "يصعب تفسيره. الثقة المكتسبة من خلال حب نقي".

Snake and cow friendship. Is it possible? pic.twitter.com/LTQ6Yeuupb — Eliteworld (@eliteworldwaves) August 4, 2023

وعلق احدهم بعد مشاهدته الفيديو الغريب: "الطبيعة معقدة. يمكنك فهم الطبيعة فقط من خلال التجربة. أحب مشاهدة الطبيعة بتفاصيلها وقد رأيت العديد من الأشياء التي تسحرني حتى اليوم حينما استحضر الاحداث من ذاكرتي".

وكتب اخر: "مظهر محبب للتناغم. في عالم اليوم، على الانسانية ان تتعلم من هذه الارواح المحببة".

وعلق ثالث: "سلوك غير قابل للتفسير للبقرة والثعبان. ولكن بعد كل شئ، هما لهما لغتهما الخاصة، وهي تتخطى فهم البشر".

على ان البعض شكك في صحة التسجيل، حيث كتب احدهم: "هذا فيديو مفبرك. الكثير من الماشية تموت بسبب الافاعي كل عام. ونحن ليس لدينا اية بيانات موثوقة حول" المقطع المنشور.