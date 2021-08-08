بقصف تركي.. 6 قتلى من العمال الكردستاني شمالي سوريا

استهدف الجيش التركي مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، مما أسفر القصف عن مقتل 6 عناصر من الحزب.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها: "أنه "ردا على الهجمات التي شنها الإرهابيون على منطقة عملية "درع الفرات" بشمال سوريا، وقتلت بوحشية مدنيين أبرياء، تم استهداف مواقع إرهابية محددة".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين، بينهم منفذ الهجوم الذي استهدف، الخميس، رافعة مدنية وسيارة إسعاف كانت في طريقها للمساعدة في منطقة عملية درع الفرات"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 6 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" بشمال سوريا.