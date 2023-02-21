بقعة ضوء زرقاء بسماء الإسكندرية ربطها السكان بزلزال تركيا

أشيع في مصر أن بقعة ضوء زرقاء تشكلت في السماء بسبب شحنات ناتجة عن زلزال تركيا بما يعرف بالبرق الزلزالي.

وأثارت الصور التي راجت وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الإسكندرية صورا لبقعة ضوء زرقاء الجدل والذعر حيث قام السكان بربطها بتداعيات الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا مساء أمس.

وبين في معرض تعليقه على الحادثة رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ان هناك ظاهرة تسمى البرق الأزرق فعلا وتتشكل عند وقوع زلازل كبيرة، كالزلزال الأخير في الذي ضرب تركيا والزلزال الذي ضرب اليابان فقط.

فيما أكد مواطنون أن بقعة الضوء التي ظهرت في سماء الإسكندرية ناتجة عن احتفال أقيم في القرب من أحدى حدائق المنتزه وما هو إلا مجرد أضواء ليزر زرقاء تم توجيهها للأعلى، مما أدى إلى ظهورها على نطاق شرق الإسكندرية فقط.

بقعة ضوء زرقاء تشكلت في سماء الإسكندرية