بقيمة 675 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تقديمها حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 675 مليون دولار، مؤكدة أنها ستقدم كذلك أنظمة رادارات متقدمة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي، عقده في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض قدم لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية 26 من أنظمة الصواريخ بعيدة المدى، كما قدم أنظمة دفاعية مطابقة لمعايير الناتو.

وأضاف: "إأن حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا تصل إلى معدات بقيمة 675 مليون دولار"، مبينًا أن ألمانيا وبولندا تقدمان باستمرار المساعدات العسكرية ل"كييف"

وأوضح أوستن، أن واشنطن ترفض التعدي على حدود الدول بالقوة، في إشارة منه إلى دخول القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا ان بلاده ستقدم لأوكرانيا أنظمة رادارات متقدمة.

منظومات صواريخ وقذائف "إكسكاليبور"

وأشار أوستن، إلى أن الحزمة الجديدة تشمل منظومات صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل ومساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.

هذا وأفادت وكالة أنباء بتزويد القوات الأوكرانية بقذائف "إكسكاليبور" الأمريكية.

وقالت وكالة بلومبرغ إن البنتاغون سلّم أوكرانيا قذائف المدفعية "إكسكاليبور"، مشيرة إلى أن "إكسكاليبور" قذيفة موجهة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن أدرجت قذائف "إكسكاليبور" على قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من دون أن تعلن السلطات الأمريكية عن هذا.

مساعدات عسكرية بقيمة 10 مليارات دولار

وتأتي تلك المساعدات بعدما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات أخرى في أوقات سابقة إلى أوكرانيا بقيمة تبلغ نحو 10 مليارات دولار في شكل أنظمة أسلحة وذخيرة ومعدات أخرى، حيت تعد تلك هي حزمة المساعدات التاسعة عشرة التي يقدم فيها البنتاغون معدات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أن قواته سيطرت على مستوطنتين في جنوب أوكرانيا ومستوطنة ثالثة في الشرق وأراض إضافية في شرق البلاد، وفقا لما أفادت به تقارير عالمية.

وقدم الرئيس الأوكراني في كلمة له، الشكر لـ القوات المسلحة، لتحرير مستوطنة في منطقة دونيتسك الشرقية، ومنطقة شرقية في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك وتحرير مستوطنتين جنوبيتين.