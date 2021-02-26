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بكين تدعو إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها

منشور 26 شباط / فبراير 2021 - 11:22
بكين
بكين

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات، اليوم الجمعة، خلال رد على سؤال حول تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية ضد بنية تحتية في سوريا.

وفي وقت سابق أكد البنتاغون أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق، وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران. (شينخوا)

كلمات دالة:بكينسوريا

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