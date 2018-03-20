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بكين تدعو واشنطن للتعامل مع مسائل التجارة "بعقلانية"

بكين تدعو واشنطن للتعامل مع مسائل التجارة "بعقلانية"
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