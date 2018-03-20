لي تعهد توفير "حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات الأمريكية"

دعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ الولايات المتحدة الثلاثاء إلى التعامل مع مسائل التجارة “بعقلانية” وليس “تحت تأثير العاطفة”، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إمكان فرض إجراءات عقابية بحق بكين.

ويدرس ترامب اتخاذ اجراءات جديدة بحق الصين حول ما يقول انه “سرقة” للملكية الفكرية الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن رسوما جمركية على واردات بلاده من الصلب والالمنيوم من عدة دول.

وتتهم واشنطن بكين منذ زمن بانها ترغم الشركات الأمريكية على كشف معلومات تجارية والتخلي عن ملكيتها الفكرية لقاء السماح لها بالعمل في الصين.

الا أن لي تعهد توفير “حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات الأمريكية”.

وقال لي خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة السنوية العامة لمجلس النواب “نأمل أن يظل الجانبان ملتزمان بالعقلانية وعدم التصرف تحت تأثير العاطفة، وتجنب حرب تجارية”.

وكان ممثل الولايات المتحدة للتجارة روبرت لايتهايزر اقترح مؤخرا فرض ما مجمله 30 مليار يورو من الرسوم على الصين، لكن ترامب يريد نسبة أعلى، بحسب وسائل الاعلام الأمريكي.

وبلغ حجم العجز التجاري الأمريكي ازاء الصين 375 مليار دولار في العام 2017 لكن الصادرات الأمريكية الى هذا البلد كانت قياسية ايضا للفترة نفسها.