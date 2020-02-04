بكين خاوية... كورونا قد يتحول الى وباء

لم يستبعد العلماء تحول الفيروس التاجي "كورونا" الذي انتشر بداية في ووهان الصينية والذي قتل حتى الآن ما لا يقل عن 425 شخصاً وأصاب أكثر من 20 ألف شخص آخر الى وباء وذلك خلال فترة قصيرة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن تعريف الوباء هو "الانتشار العالمي لمرض جديد"، وكذلك يرتبط التعريف بنقص العلاج المتاح، ونقص المناعة البشرية، والقدرة على الانتشار من شخص لآخر.

ويقول تقرير لموقع قناة الحرة الاميركي نقلا عن الدكتور أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن فيروس كورونا شديد العدوى، ومن المؤكد أنه سيتحول الى وباء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي الفيروس 2019-nCoV – على أنه "حالة طوارئ للصحة العامة تثير القلق الدولي".

وهذه بعض المعايير التي يصنف الفيروس على أساسها أنه وباء:

الانتشار العالمي لمرض جديد عبر بلدان أو قارات عدة، وعادةً ما يصيب عدداً كبيراً من الناس، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يمكن أن يوصف تفشي الفيروس بأنه وباء إذا كان "مختلف بشكل ملحوظ عن السلالات المنتشرة قبله وإذا كان البشر لديهم مناعة ضئيلة أو معدومة تجاهه"، وفقا لما ذكرته هيئة الصحة والسلامة في المملكة المتحدة.

وقالت هيئة الصحة والسلامة إن المرض يصبح وباءً عندما يمكن أن يصيب الكثير من الناس في مساحة كبيرة وينتقل من شخص لآخر ويسبب مرضاً سريرياً.

من جهته، يقول مركز السيطرة على الأمراض الأميركي أن الوباء هو زيادة مفاجئة في عدد حالات مرض معين وهي أعلى من المتوقع عادة في تلك الفئة من السكان في تلك المنطقة وفي نفس الفترة الزمنية.

قال الدكتور توماس فريدن، المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض، لصحيفة التايمز إنه "من غير المحتمل أن يتم احتواء فيروس كورونا في الوقت القريب".

وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بـ425 شخصًا، عددَ الوفيّات بفيروس سارس في الصين القارّية حيث أقرت الحكومة الصينيّة الإثنين بـ"قصور" في تحرّكها مشيرةً إلى أنّها بحاجة "ملحّة" إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء.

وارتفع عدد الوفيات المؤكّدة في الصين جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافيّة.

وقالت لجنة الصحّة في المقاطعة أيضًا إنّ هناك زيادةً حادّة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكّدة.

وبحسب إحصاءات الحكومة المركزيّة، فإنّ هناك في المجموع 20400 إصابة داخل الأراضي الصينيّة.

بكين خاوية

منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد، في مدينة ووهان في أواخر شهر ديسمبر، وشكل الحياة في المدن الصينية اختلف تماماً، فأصبحت شوارع بعض المدن الصينية خالية تماماً، والبعض الآخر ما زال يقاوم من أجل الحياة.

فمدينة ووهان، مركز ظهور تفشي المرض، أصبحت "مدينة أشباح"، فتم إغلاق المتاجر والمسارح والمتاحف ودور السينما والمعابد وصالونات تصفيف الشعر ومعظم المحلات التجارية والمطاعم.

أما العاصمة بكين التي تضم أكثر من 20 مليون نسمة، وإن كانت لا تخضع لنفس قيود مدينة ووهان، إلا أنها تعاني، فقد فرضت السلطات قيوداً على مختلف جوانب الحياة في المدينة، منذ إعلان الحكومة الصينية حالة الطوارئ في 24 يناير الماضي.

وتم نشر مقاتلين من الجيش في شوارع المدينة، وأمام المتاجر والمباني السكنية، وأُغلقت معظم الأماكن العامة مثل الحدائق، وأماكن التجمعات والمهرجانات.

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كما قامت العديد من المتاجر ومراكز التسوق بإعداد اختبارات درجة الحرارة لأي شخص يدخل، وأعلنت رفض دخول أي شخص لا يرتدي قناع.