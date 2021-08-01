بلاد الشام على ابواب موجة حر غير مسبوقة

افادت مصادر وراصدين في فلسطين الى تقدم موجة صيفية حارة باتجاه منطقة بلاد الشام ابتداءً من بداية الأسبوع

ويتعلق التطور بموجة حارة من العيار الثقيل تحث الخطى نحو المنطقة، حيث ارتفعت الحرارة يومي الجمعة السبت كمقدمة موجة حارة ستؤثر على المنطقة وتتعمق بشكل أكبر مع مرور الأيام حتى تصل لموجة متطرفة.

ووفق الراصد الجوي الفلسطيني “عاصم عصيدة”فأن ما يميز الموجة القادمة ليس فقط حرارتها المرتفعة التي قد تصل في ذروة الموجة إلى بدايات الأربعينات في بعض المناطق ، ولكن امتداد الموجة على أكثر من 10 أيام حيث لا ترى نهاية الموجة على الخرائط الجوية حتى الآن وقد تستمر حتى منتصف آب.