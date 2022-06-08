بلاغ عن قنبلة بمطار العاصمة الأرمينية بُعيد وصول لافروف

أعلنت السلطات الأرمنية الاربعاء، أنها تلقت بلاغا عن عبوة ناسفة في مطار العاصمة يريفان الدولي، وذلك بعيد هبوط طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت وزارة الطوارئ الأرمنية في بيان "تلقى المركز الوطني لإدارة الأزمات معلومات بأن عبوة ناسفة زرعت في مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان".

ووصل إلى الموقع طاقم من رجال الإطفاء والإنقاذ، ومجموعة عملياتية من مركز إدارة الأزمات، إضافة إلى فريق متخصصين في إزالة الألغام.

وفي وقت لاحق قالت الطوارئ الأرمنية إنه لم يتم العثور على أي متفجرات في المطار.

ووصل لافروف واوفد المافق له إلى يريفان في زيارة رسمية قادما من أنقرة، حيث أجرى محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.

В МЧС в среду поступил очередной сигнал о заложенной в аэропорту «Звартноц» бомбеhttps://t.co/qPNYrqKa4X pic.twitter.com/rQTK3Rv4AX — Novosti-Armenia (@armnews) June 8, 2022

ومن المقرر أن يجري الوزير الروسي محادثات مع نظيره الأرمني، أرارات ميروزيان، واجتماعات مع رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، والرئيس الأرمني، فاهاغان خاتشاتوريان. كما يشارك لافروف يوم الجمعة، 10 يونيو، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.