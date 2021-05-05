بلجيكا: السجن لدبلوماسي ايراني بتهمة ممارسة الارهاب

قضت محكمة بلجيكية بـ حكما نهائيا بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني مقيم في فيينا، أدين بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض للنظام بطهران قرب العاصمة الفرنسية باريس العام 2018.

اتهام الدبلوماسي الايراني بممارسة الارهاب

وطالت العقوبة أسد الله أسدي، 50 عاما، الذي كان معتمدا في سفارة إيران في فيينا في تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.

واعتقل الأسدي الذي كان دبلوماسيا في السفارة الإيرانية في فيينا، في الأول من يوليو في ألمانيا حيث يرى المحققون أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وهم يقدمون صورا يظهر فيها في 28 يونيو في لوكسمبورغ وهو يسلم طردا يحتوي على القنبلة للزوجين البلجيكيين الإيرانيين.

بعد تأييد الحكم ضد الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن 20 عاما، أكدت السفارة الإيرانية في بلجيكا في بيان أنها "ترفض" أهلية المحكمة للبت في القضية. كما وصفت #إيران الإجراءات الألمانية والبلجيكية في هذه القضية بأنها "انتهاك" لاتفاقية فيينا — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 5, 2021

أوقف الدبلوماسي في ألمانيا ثم تم تسليمه إلى بلجيكا في أكتوبر 2018. وقد رفض مغادرة زنزانته ليمثل أمام المحكمة في 27 نوفمبر 2020.

وتفيد لائحة الاتهام أن التحقيق كشف أن الأسدي هو في الواقع عميل الاستخبارات الإيرانية "يعمل تحت غطاء دبلوماسي" وأنه نسق هذه الخطة الإرهابية معتمدا على ثلاثة شركاء هم الزوجان المقيمان في أنتويرب ومعارض إيراني سابق هو شاعر مقيم في أوروبا.

رجوي: محاكمة تاريخية

وكان الادعاء قد طلب الحكم نفسه بالسجن 18 عاما للزوجين ، نسيمه نعمي (36 عاما) وأمير سعدوني (40 عاما). كما طلب السجن 15 عاما للمعارض السابق مهرداد عارفاني (57 عاما) الذي قدم على أنه عميل استخبارات إيراني يعمل من بلجيكا.

وكانت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي قد قالت في وقت سابق هذه المحاكمة "تاريخية" لأن "النظام بأكمله موجود في قفص الاتهام". وقالت السيدة رجوي لوكالة فرانس برس "لو نجحوا ، لكانت كارثة" بينما حضر الآلاف الاجتماع في فيلبينت.



العثور على كتيب المدفوعات النقدية لأسد الله أسدي.. تحقيق ألماني حول شبكة تجسس يديرها دبلوماسي إيراني محتجز في أوروبا

بعد العثور على كتيب ملاحظات مشفر للدبلوماسي الإيراني المحتجز أسد الله أسدي، إضافة إلى كتيب يحتوي على إيصالات الدفع النقدي بآلاف من اليوروهات، بدأت المحكمة الجنائية الفيدرالية الألمانية وأجهزة المخابرات الألمانية تحقيقًا حول شبكة تجسس كبيرة تحت قيادة "أسدي" في أوروبا.

وقد اعتُقل أسد الله أسدي، السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، منذ يوليو (تموز) 2018، بتهمة محاولة تفجير تجمع لمجاهدي خلق بالقرب من باريس.

ونشر موقع القناة الألمانية الأولى، نقلًا عن مصادر استخباراتية والشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، تفاصيل عن أنشطة أسد الله أسدي.

وبحسب التقرير، عندما تم القبض على أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني في مطلع يوليو 2018، اكتشفت الشرطة الألمانية كمية كبيرة من الأدلة ضده، منها على سبيل المثال، سيارة مستأجرة من طراز Ford Maxas كان أسدي وولداه يستقلونها، كما تم العثور على كتيب ملاحظات أسود به ملاحظات مشفرة ويبدو أن الكلمات المشفرة كانت تعليمات للتفجير.

من بين ما عثرت عليه الشرطة الألمانية من متعلقات أسدي، كتيب ملاحظات أخضر اللون مكون من 200 ورقة مع إيصالات تظهر أن هذا الدبلوماسي الإيراني وزع "نقودًا" على أشخاص في دول أوروبية مختلفة.

ووفقًا لمسؤولين أمنيين ألمان، تظهر الوثائق أدلة على أن السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا كانت لديه رحلات كثيرة إلى الدول الأوروبية.

ويسعى الآن مكتب التحقيقات الفيدرالي الألماني (BKA)، الذي يحقق في أنشطة أسد الله أسدي من قبل المدعي العام للبلاد، للحصول على إجابات عن سؤال حول ما إذا كان أسد الله أسدي قد قاد شبكة كبيرة من الجواسيس في عدة دول عربية.

وفي هذا الكتيب الأخضر، الذي عثرت عليه الشرطة الألمانية، هناك ما مجموعه 289 ملاحظة مخطوطة باللغتين اللاتينية والفارسية، بما في ذلك عناوين مناطق سياحية ومتاجر وفنادق ومطاعم، وفي كل حالة تم ذكر الوقت والتاريخ.

وجد مسؤولو المخابرات الألمانية أن المعلومات تتعلق بـ 11 دولة، بما في ذلك فرنسا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، لكن حوالي 144 ملاحظة تخص مواقع في ألمانيا.

وتشير إحدى الملاحظات إلى مدخل المركز الإسلامي في هامبورغ، حيث يسيطر جهاز الأمن الداخلي الألماني على المركز، ووفقًا لجهاز الأمن الداخلي ألماني، فإن هذا المركز تستخدمه الجمهورية الإسلامية "لتصدير الثورة"، وتتعلق الملاحظات الأخرى في الكتيب بأماكن في كولونيا، وبون، وهايدلبرغ، وريغنسبورغ، وكوشيم، وبيرجيش جلادباخ وميونيخ، بعضها يشمل الوجهات السياحية مثل القلاع والأبراج أو التلفريك والفنادق والمقاهي ومراكز التسوق.

اكتشاف مدفوعات نقدية بآلاف من اليوروهات لـ"أسدي" في دول أوروبية مختلفة

وفقًا للاستخبارات الألمانية، لا توجد إشارة مباشرة إلى التفجير الذي وقع في فرنسا في جزء كبير من الكتيب الأخضر، لكن أجهزة الأمن الألماني تحقق الآن في سبب زيارات أسد الله أسدي العديدة إلى ألمانيا وما إذا كان يلتقى بأشخاص يعملون في ألمانيا.

ويشير التقرير إلى "أسدي" التقى عدة مرات بزوجين بلجيكيين قيل إنهما متورطان في عدة هجمات على معارضین إيرانيين في المنفى. وبحسب موقع القناة الألمانية الأولى، حصل الزوجان البلجيكيان على مئات الآلاف من اليورو لتعاونهما مع المخابرات الإيرانية.

وبحسب موقع القناة الأولى الألمانية، فقد حصل الزوجان البلجيكيان على مئات الآلاف من اليورو في السنوات الأخيرة لتعاونهما مع الجهاز الخفي للمخابرات الإيرانية.

وما لفت انتباه الشرطة والمخابرات الألمانية هو أن الإيصالات التي عثر عليها من أسد الله أسدي تظهر عدة آلاف من اليوروهات كمدفوعات نقدية لأشخاص بأسماء إيرانية وهويات مجهولة، وتعتقد الشرطة الجنائية الألمانية أنها رواتب أشخاص تم توظيفهم للتجسس.

وقد حصل أحدهم على 2500 يورو، وحصل الآخر على 5000 يورو، وأكد شخص آخر تسلمه جهاز كمبيوتر محمول. وتقول الشرطة الجنائية الألمانية إنه من المحتمل أن هذه المدفوعات رواتب لأشخاص تم توظيفهم للتجسس.

وبحسب القناة الألمانية الأولى، زعم أسد الله أسدي بعد اعتقاله أن هدفه كان زيارة الأماكن السياحة الجميلة، لكن جهاز المخابرات الألماني تمكن من التحقق من بعض المعلومات بناءً على بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وإيصالات محطات الوقود وحجوزات الفنادق، حيث وجد أن أسدي كان يدفع دائمًا نقدًا وفي بعض الحالات يجلب معه أكثر من 11000 يورو.

وفي بعض الحالات، مثل زيارة حديقة حيوانات كولونيا، اصطحب "أسدي" أبناءه معه. وحديقة الحيوانات هذه هي آخر مكان ذهب إليه أسدي قبل اعتقاله بتهمة محاولة تفجير مراسم "مجاهدي خلق".

ولا يزال المسؤولون الأمنيون الألمان يحققون في رحلات أسد الله أسدي العديدة ويحققون فيما إذا كان يدير شبكة تجسس للجمهورية الإسلامية في أوروبا.